Au moins 66 personnes sont tombées en martyrs et plus de 100 autres ont été blessées, mercredi soir lors de la destruction d’un quartier résidentiel situé à proximité de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, rapporte le correspondant d’Al-Jazeera à Jabalia.

Les victimes de ce carnage comprennent de nombreux enfants et de femmes, alors que des dizaines de déplacés réfugiés dans ce quartier sont ensevelis sous les décombres.

