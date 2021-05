Ghana : une centrale à biomasse bientôt construite

L’intégration dans la chaîne de valeur énergétique est l’une des options de gestion efficace des déchets. Un nombre croissant de pays africains font ce choix, à l’instar du Ghana où deux compagnies américaines entendent construire plusieurs centrales à biomasse, rapporte Ecofin.

Les compagnies américaines Jospong Group of Companies (JGC) et McDavid Green Solutions (MDGS/MDPower LLC) construiront des centrales à biomasse au Ghana. La première de ces infrastructures sera implantée à Dawa, dans le district de Ningo Prampram de la région du Grand Accra. Elle aura une valeur de 70 millions $. Sa construction durera entre douze et seize mois.

« Aujourd’hui, nous voulons faire un pas audacieux en ajoutant cette technologie à notre chaîne de valeur pour renforcer notre vision de devenir une entreprise de gestion des déchets entièrement intégrée, basée sur des principes de gestion durable des déchets avec un impact minimal sur la santé publique et l’environnement. », a déclaré le président exécutif de JGC, le Dr Joseph Siaw Agyepong. Il estime que la technologie de transformation des déchets en énergie, une fois mise en œuvre, aidera le pays à gérer durablement 100 % des différents flux de déchets générés.

De nombreux pays qui tendent vers le zéro déchet ont intégré des technologies de leur valorisation énergétique dans leurs systèmes de gestion des déchets. Selon le Dr Joseph Siaw Agyepong, ces technologies de valorisation énergétique sont particulièrement efficaces pour les déchets « comprenant des matériaux à haute valeur énergétique comme le plastique, le papier et le bois, qui représentent actuellement environ 40 % du flux ».