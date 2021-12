Ghannouchi : J’ai combattu Bourguiba et Ben Ali, je suis prêt à lutter contre Saied

Le président du Parlementgelé, Rached Ghannouchi, a salué la réunion des différents partis politiques et intellectuels pour résister aux « mesures anticonstitutionnelles » prises par le président de la République, Kais Saied.

Lors de sa visite, au siège de la grève de la faim organisée par « Citoyens contre le coup d’Etat », Ghannouchi a déclaré : « J’ai mené des grèves de la faim sous les régimes de [Habib] Bourguiba et de [Zine El Abidine] Ben Ali, et il semble que je vais me mettre à votre disposition, et je suis prêt à entamer la grève de la faim dès maintenant [contre le président Saied] car c’est une action noble et le pays en a besoin. »

« Saied veut restaurer des expériences manquées, gouverner sans partis et avec une seule voix, et prendre le pouvoir et le gérer à sa guise. Le pays est confronté au danger de la tyrannie et de la mentalité d’exclusion. »

Ghannouchi a souligné « l’importance de l’action politique et sociétale pour s’opposer à toutes les mesures anticonstitutionnelles et antidémocratiques prises le 25 juillet. »

Il a averti que « plus de dix ans après la révolution, certains pensent encore à exclure tel ou tel groupe, oubliant que la Tunisie est comme un navire qui navigue avec tous ses passagers. »