La crise qui sévit en Tunisie est d’essence économique et sociale et non politique, a affirmé le président de l’ARP, Rached Ghannouchi , précisant que la plupart des pays du monde se partagent cette crise induite par la pandémie du coronavirus .

- Publicité-

Dans une interview au quotidien Assabah, il a souligné que les institutions de l’Etat tunisien fonctionnent et accomplissent les rôles qui sont les leurs dans le cadre de ce qui est fixé et stipulé par la Constitution et la loi.