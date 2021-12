Ghannouchi rencontre l’Ambassadeur de France à Tunis

Le chef du mouvement tunisien Ennahdha, Rached Ghannouchi, a rencontré, mercredi, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, et a discuté avec lui des derniers développements dans le pays.

Un communiqué publié sur la page Facebook officielle de. Ghannouchi indique que les deux hommes ont examiné « les développements les plus importants dans l’arène tunisienne et ont souligné l’importance de soutenir les relations entre la Tunisie et la France pour servir les intérêts des deux pays ».