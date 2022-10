Global Innovation Index 2022 : La Tunisie perd encore du terrain en matière d’innovation

La Tunisie a encore perdu du terrain en matière d’innovation en 2022 se classant au 73e rang du Global Innovation Index 2022 (GII), qui vient d’être publié et qui classe les pays selon leurs capacités d’innovation, reculant ainsi de 2 rangs par rapport à 2021.

Elle a été classée 8e parmi les 36 économies du groupe à revenu intermédiaire inférieur et 7e au niveau du monde arabe, après les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Kuwait, le Maroc et le Bahreïn.

A l’échelle continentale, l’Île Maurice est le pays le plus innovant en Afrique (45e rang mondial) suivie par l’Afrique du Sud (61e rang mondial), le Maroc (67e rang mondial) et la Tunisie.

Dans le top 10 mondial, la Suisse, les États-Unis d’Amérique et la Suède occupent respectivement les trois premiers rangs, suivis par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République de Corée, la Singapour, l’Allemagne, la Finlande et le Danemark. La Chine s’est hissée aux portes des 10 premières économies les plus innovantes, se classant 11e.

Coédité par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en collaboration avec l’Université Cornell (États-Unis) et l’Institut européen d’Administration des affaires (INSEAD), le Global Innovation Index 2022 (GII) a été publié à fin septembre 2022 et a couvert 132 économies.

Il vise à saisir les facettes multidimensionnelles de l’innovation et à fournir les outils pouvant aider à l’adoption des politiques permettant la promotion de la croissance à long terme de la production, l’amélioration de la productivité et la création d’emplois.

L’édition 2022 du GII a suivi les tendances mondiales de l’innovation dans un contexte de pandémie ayant ralenti la croissance de la productivité dans la plupart des pays du monde.

Cette édition s’est concentrée sur l’effet prédit de l’innovation dans trois domaines clés : la productivité, la croissance économique et le bien-être de la société au cours des prochaines décennies.