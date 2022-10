Google Map Super-Indic de la police et du Fisc

Certaines fonctionnalités de Google sont encore sous-utilisés dans le tiers-monde où certains pays ne les aiment pas par désir de vivons heureux vivons cachés. Google Map, et plus exactement le « Street-Viewer », est cependant de plus en plus utilisé par les polices pour traquer criminels et fraudeurs fiscaux.

Le journal en ligne « ZNet » rapporte ainsi le cas de ce mafieux italien connu, qui a pu fuir l’Italie pour s’installer sous une fausse identité en Espagne. Cela, jusqu’à ce qu’il apparaisse chez la police italienne, dans une photo de « Street Viewer » et qu’elle puisse l’appréhender. Pour la fraude fiscale, le même journal, raconte que « en 2015, les yeux aguerris des agents du fisc du département de Lot-et-Garonne (France) tentaient déjà de visualiser des piscines non déclarées sur la commune de Marmande. Un travail fastidieux, mais qui avait permis de détecter 300 piscines non déclarées, soit un manque à gagner de 100 000 euros pour le fisc et la commune. Depuis, le fisc français a passé un accord avec Google pour automatiser cette recherche »