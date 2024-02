Grand chamboulement du marché des voitures «غيب يا قط ألعب يا فأر»

A la fin décembre 2023, le marché tunisien des voitures et des véhicules en général, enregistrait l’immatriculation de 55.813 véhicules (VP & VU). Le trio de tête comprenait Hyundai, Kia et Toyota, suivis par Peugeot, Suzuki, Isuzu, Fiat, Volkswagen, Mahindra et MG qui ferme le classement des 10 premières marques les plus vendues en 2023 en Tunisie.

Certains concessionnaires avaient alors enregistré de drastiques baisses de vente, comme pour le Chinois Volkswagen (Chery -47,25 %), Suzuki (-59,83 %) ou Volkswagen (-2,32 %), et promettaient alors un retentissant comeback, longue file d’attente à l’appui. Ledit « Grey-Market) des re-immatriculations ou ce qu’on appelle aussi le marché parallèle, ne représentait l’année dernière que 21 % du marché.

– Les faits, le décryptage et les explications d’un chamboulement

Les choses semblent changer en ce début 2024. Dès janvier de l’exercice courant, le classement des meilleures ventes est bouleversé. Alors que les concessionnaires démarraient généralement l’année sur les chapeaux de roue et écoulaient une moyenne annuelle de 5.000 véhicules, le 1er mois de l’année a fait baisser leurs ventes à seulement 2.700 véhicules pour tout janvier 2024, enregistrant ainsi une baisse de 38,78 % en glissement annuel. Certains brands ont essuyé une chute dans les statistiques de l’ATT T(Agence tunisienne du transport terrestre) pour le mois de janvier, et d’autres rebondissaient, même si c’est juste en pourcentage de progression, et non en nombre d’immatriculation.

A la fin du 1er mois de l’année courante, Kia devenait 1ère, détrônant Hyundai qui se retrouve, pour la 1ère fois depuis quelques années, à la 4ème place des meilleures ventes. On signalera aussi la montée en janvier de la chinoise MG et de l’indienne Mahindra dans le Top 10, et 10 autres marques qui ne vendaient aucun véhicule.

Derrière A l’ origine de ce chamboulement, il y d’abord la décision du ministère du Commerce de baisser de 20 % les importations de véhicules applicable sur le dernier trimestre 2023 et qui a ainsi baissé tous les quotas des concessionnaires pour l’exercice courant. Il y a, ensuite, le fait que certains concessionnaires démarraient 2024 avec zéro stock, et que les arrivages des nouveaux véhicules avaient été décalés d’un mois à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, tout devrait rentrer, plus ou moins, dans l’ordre, même si le marché comptera toujours l’immatriculation sur décision du ministère du Commerce tunisien.

– « غيب يا قط ألعب يا فأر »

Les deux effets précités ont aussi chamboulé le classement des concessionnaires. C’est ainsi que Stafim, qui n’était qu’à la 4ème place avec 6070 véhicules vendus à fin décembre 2023, surpasse Ennakl, et se classe 1er concessionnaire avec une PdM de 12,56 %, juste devant Citycars et Italcar, et loin devant AHM (Concessionnaire de Hyundai), et loin, très loin de la STA qui terminait janvier avec une PdM de 2,15 % pour seulement 58 véhicules vendus.

Et même sur la niche des voitures populaires, ou la « Mitsubishi Attrage » et la « Hyundai Grand i10 » sont dans un mouchoir de poche (112 pour la première et 110 pour la seconde), loin devant les 60 immatriculations de « Kia Picanto » et très loin de la STA qui n’en a vendu aucune en janvier selon les chiffres de la ATTT, les ventes globales du mois ont baissé de 152 voitures.

Et comme « la nature a horreur du vide », c’est le « Grey-Market » qui a comblé le vide au grand bonheur des opérateurs du parallèle. En effet, le parallèle qui représentait 23 % du marché en 2023 avec 1.344 véhicules re-immatriculés, reprend du poil de la bête, accélérait la cadence, et représentait en janvier dernier 37 % du marché avec 1.584 véhicules re-immatriculés et autant de taxes et impôts que l’Etat n’empochera pas.