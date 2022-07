Grandes cultures : 5,3 millions de quintaux de céréales collectées jusqu’au 28 juin 2022

Les quantités de céréales collectées jusqu’au 28 juin 2022, ont atteint 5,3 millions de quintaux enregistrant une légère hausse de 3% par rapport à la campagne précédente. À la même date en 2021, les quantités collectées ont été 5,2 millions de quintaux, selon l’Office des Céréales.

Il s’agit de 4,702 millions de quintaux de blé dur (88% des quantités collectées), 0,252 millions de quintaux de blé tendre (5% des quantités collectées), 0,377 millions de quintaux d’orge (7% des quantités collectées) et 1 568 quintaux de triticale.

La collecte nationale provient à raison de 59% des gouvernorats du nord-uest, soit 3,135 millions de quintaux, tandis que les gouvernorats du nord-est et du centre ont prouit respectivement 1,308 millions de quintaux et 890 mille de quintaux soit respectivement 24% et 17%.

La majorité des quantités collectées revient au gouvernorat de Béja avec 1,490 millions de quintaux, représentant un taux de 28% des quantités collectées (dont 92% du blé dur), suivi par Jendouba avec 836 mille quintaux (16% des quantités collectées). Bizerte est en troisième position avec un pourcentage de 15% suivi par Siliana avec 11%. Le gouvernorat du Kef n’a réalisé que 8% (dont 21% d’Orge) et Kairouan 7%. Les autres régions ont enregistré un niveau de collecte de 15%.

Béja, Jendouba et Bizerte ont assuré 62 % des quantités collectées de blé dur alors que 61% de la quantité totale d’orge collectée proviennent des gouvernorats du Kef et de Siliana.

Quant à la cadence journalière de collecte, le pic a été enregistré en mi-juin avec, environ, 300 mille quintaux. Le 28 juin, la collecte journalière a été de l’ordre de 205 mille quintaux. Sachant que la cadence a été très faible (95 mille quintaux) durant la campagne précédente à la même date.