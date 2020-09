GreenYellow construira une centrale solaire de stores d’ombrage pour hypermarchés en Tunisie

GreenYellow, la filiale du groupe français Casino, spécialisée dans la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’efficacité énergétique, semble avoir trouvé la solution gagnante pour l’Afrique. Présente sur le continent depuis trois ans, l’entreprise énergétique développe son portefeuille grâce à des solutions de financement adaptées aux réalités économiques locales. Ce déploiement vient d’être renforcé par l’acquisition de deux nouveaux projets de centrales solaires en Tunisie.

Il s’agit de la construction d’une centrale d’ombrage de parking d’une capacité de 1,2 MWc à Tunis) pour Meddis Distribution, opérateur des hypermarchés Géant et Monoprix en Tunisie. Selon Robinson Alazraki, directeur de la zone Afrique de GreenYellow, la centrale, qui devrait être mise en service avant la fin de cette année, est l’un des « premiers projets de cette envergure à être réalisés sur le sol tunisien selon le modèle B to B ».

Les solutions de financement adaptées aux réalités économiques locales répondent au déficit d’infrastructures et de financement rencontré par le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne où GreenYellow assure le financement à 100% des investissements. Pour l’entreprise, ce modèle est durable grâce aux accords d’achat d’électricité à long terme conclus entre la société et le client, qui amortissent les coûts de démarrage du projet. Le client bénéficie d’une offre préférentielle pouvant aller jusqu’à 50 % de moins que le prix du kWh classique. Le principe est le même pour les offres de GreenYellow en matière d’efficacité énergétique.

La stratégie africaine de GreenYellow comprend également la création de filiales locales dans les pays où elle opère. Une présence au plus près des réalités du terrain, qui permet à l’entreprise de nouer plus facilement des partenariats et d’apporter un soutien à long terme aux clients dans leurs initiatives en matière d’efficacité énergétique.