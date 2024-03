Grève au port de Sfax

Le mouvement des navires dans le port de Sfax a été perturbé à la suite d’une grève déclenchée ce lundi par les travailleurs du Complexe des Entreprises Maritimes et se poursuivra pendant deux jours, selon le secrétaire général du Complexe des Entreprises Maritimes de Sfax , Kais Kachouri.

Dans une déclaration à -Diwan FM, ce dernier a expliqué la grève par le « climat social tendu au sein de l’entreprises suite à la suspension du secrétaire général d’un syndicat de base et à la remise en question des accords antérieurs portant sur la mise en œuvre d’un certain nombre de promotions ».

