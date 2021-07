Grève des banques: Le syndicat n’entend pas céder!

Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale des banques et des institutions financières, Ahmed Jaziri, a affirmé, lundi, que les motifs de la grève aujourd’hui et demain tiennent d’abord à l’aspect matériel et au défaut d’application de l’accord signé le 3 avril, et ensuite au travail précaire et à la sous-traitance , citant le cas d’une banque employant 800 agents rémunérés à moins de 500 dinars par mois et sous le coup de licenciement après deux ou trois ans pour éviter leur titularisation, selon ses dires.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a averti qu’ « au cas où le DAB ne serait pas réapprovisionné, il sera hors service jusqu’à mercredi ».

Le responsable syndical a affirmé que « la grève n’est pas une fin en soi » ajoutant que « si le vis-à-vis persiste dans son obstination, le mouvement de protestation se poursuivra ».