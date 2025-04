Guerre commerciale : Trump avoue que « ce ne sera pas facile » !

« Cela ne sera pas facile, mais le résultat final sera historique ». Dans une publication sur Truth Social samedi, relève Le Parisien, le président américain a appelé sa population à « tenir bon » face à la guerre commerciale engagée par son gouvernement avec plusieurs puissances étrangères, incluse dans une vaste campagne de durcissement des mesures douanières pour les imports américains en provenance d’une liste de plus d’une centaine de pays dans le monde. Qualifiée de « révolution économique » qu’il entend bien « gagner », l’actuel locataire de la Maison-Blanche s’exprime sur son réseau social alors que certains pays comme la Chine vient déjà de mettre en place, comme annoncé, une augmentation de ses droits de douane sur les produits américains.

Dès samedi, l’addition s’est alourdie d’un plancher universel de 10% de surtaxes à l’entrée des États-Unis dans la plupart des cas. À partir du 9 avril prochain, le commerce international devrait entrer dans une nouvelle zone de turbulences, avec l’entrée en vigueur d’une salve de droits de douane additionnels et renforcés imposés par Washington : 54 % pour la Chine, +20 % pour l’Union européenne (UE), +46 % pour le Vietnam ou encore +24 % pour le Japon…

Dans un tel contexte, notamment sur fond d’inquiétudes vis-à-vis de Pékin, difficile de préserver la confiance des marchés financiers, en chute libre depuis mars : -9,33 pour la CAC 40 à la Bourse de Paris sur un mois selon les données récoltées par Le Parisien, -7,52 % pour l’indice Dow Jones à New York ou encore -8,04 % pour le FTSE sur la place londonienne.

