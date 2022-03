Guerre en Ukraine : le Sénégal s’abstient à l’Onu

Le pays de Macky Sall fait partie des 35 qui n’ont pas souhaité, ce mercredi lors de l’Assemblée Générale de l’Organisation des nations unies (Onu), se prononcer sur l’invasion de la Russie en Ukraine.

- Publicité-

Le conflit en Ukraine mobilise les Nations Unies. Une résolution, exigeant que « la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine », a été approuvée par 141 pays sur les 193 de l’Assemblée Générale, selon ce que rapporte Apanews.

Cinq pays, à savoir la Russie, le Belarus, la Corée du Nord, l’Érythrée et la Syrie, ont voté contre le texte. Trente-cinq États se sont tout bonnement abstenus. Parmi-eux, dix-sept sont africains.

Il s’agit de l’Algérie, de l’Angola, du Burundi, de la Centrafrique, du Congo, de la Guinée équatoriale, de Madagascar, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, du Soudan du Sud, du Soudan, de l’Ouganda, de la Tanzanie et du Zimbabwe.

La résolution, portée par l’Union européenne (UE) en coordination avec l’Ukraine, « condamne la décision de la Russie d’accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires » et exhorte Moscou à retirer « immédiatement, complètement et sans conditions, toutes ses forces militaires » d’Ukraine.

Le vote de cette résolution fait suite à plus de deux jours d’interventions à la tribune des Nations Unies. Le Kremlin justifie son offensive de grande envergure par la volonté de Kiev à intégrer l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan).