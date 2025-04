Guerre tarifaire : Musk prend le contrepied de Trump

Trois jours après la signature par Donald Trump d’un décret prévoyant notamment 20 % de taxes additionnelles sur les marchandises arrivant aux États-Unis en provenance de l’Union européenne, Elon Musk se positionne très différemment. Samedi 5 avril, lors d’un Congrès en Italie, il imagine plutôt l’avènement d’« une zone de libre-échange » entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Prenant la parole par visioconférence lors de ce rassemblement du parti italien anti-migrants La Ligue à Florence, le multimilliardaire ajoute que l’Europe et les États-Unis « devraient idéalement évoluer vers une situation de droits de douane nuls ». Ce qui permettrait de créer cette fameuse « zone de libre-échange entre l’Europe et l’Amérique du Nord ».

« J’espère que les États-Unis et l’Europe pourront établir un partenariat très étroit », a également déclaré le patron de X, Tesla et de SpaceX en réponse au dirigeant du parti d’extrême droite et vice-chef du gouvernement italien ultraconservateur Matteo Salvini. Qui se trouve être l’un de ses grands admirateurs.

