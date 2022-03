Guinée: Des assises nationales dès le  22 mars

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé, jeudi 10 mars 2022, en Conseil des ministres, la tenue d’assises nationales à partir du 22 mars. Ces assises auront lieu sur l’ensemble du territoire.

Le programme détaillé et la durée de ces assises ne sont pas encore connus. Le Premier ministre, le ministre de l’Administration du territoire et le ministère des Affaires étrangères sont chargés de préparer ces rencontres.

Les assises devraient tourner autour des questions de réconciliation nationale et de justice transitionnelle. Avec une inconnue : « On ignore si les réformes politiques et économiques seront aussi abordées », s’interroge un acteur de la société civile.

Les assises seront ensuite suivies d’un « dialogue national ». Des rencontres tant réclamées par les politiques, qui veulent donner leur avis sur la durée de la transition. Il y a deux jours, 58 partis politiques ont dénoncé le manque de concertation et « la vision unilatérale du CNRD » dans la conduite des affaires publiques.