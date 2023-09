H. El Euchi pour la modification de la composition de la commission des analyses financières

Intervenant lundi 25 septembre sur les ondes de Radio Shems FM , l’ancien ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, le juge Hatem El Euchi, s’est prononcé pour la modification de la composition de la commission des analyses financières relevant de la BCT, suite au rapport négatif concernant son rendement. Il a préconisé l’adoption d’une loi à cet effet.

Il a rappelé que le président de la république avait critiqué le rendement de cette commission sur la base de données dont il était en possession à ce propos. L’Intervenant a fustigé la loi de financement des associations qui avait permis l’entrée d’argent douteux détournés au profit des partis politiques, à l’exception de quelques associations qui opéraient dans la transparence.

Il a exprimé son appui au nouveau découpage administratif du territoire national, notant qu’il s’agit d’un découpage électoral, à vocation économique et ne vise nullement le cloisonnement et la création de nouvelles frontières. Il a souligné que l’idée des districts qui n’est pas nouvelle, est propre à engager la Tunisie dans un nouveau modèle de développement fondé sur des pôles économiques et industriels de nature à améliorer sensiblement la situation générale du pays.