Haaretz : Israël doit cesser d’affamer Gaza

Dans un éditorial intitulé « Israël doit cesser d’affamer Gaza », le journal Haaretz déclare que « l’affamement par Israël de plus de deux millions de Palestiniens a été totalement normalisé ».

« Cette politique repose sur un discours populiste et mensonger qui associe l’aide humanitaire aux Gazaouis aux capacités militaires du Hamas. Il en résulte un crime humanitaire permanent », écrit le prestigieux journal indépendants israélien, qui ajoute que la famine est “devenue une politique ouvertement déclarée et même une source de fierté”.

Le 18 mars, les autorités israéliennes ont de nouveau bloqué l’entrée de l’aide humanitaire qui fait cruellement défaut. Le blocus se poursuit actuellement.

Haaretz affirme que les souffrances et les morts causées par la politique israélienne de famine à Gaza « ne font progresser aucun des objectifs de la guerre » et que les décès d’enfants dus à la malnutrition et à la maladie « ne conduiront pas à la libération des otages ou à la chute de Hamas ».

