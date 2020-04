Habib Kchaou: les délégations ne remettent pas directement les aides aux bénéficiaires

Suite au regroupement en masse devant les sièges des délégations et des omdas dans plusieurs régions dans le but d’obtenir les aides sociales et le risque que représente ce geste, Habib Kchaou, ministre des Affaires sociales a assuré à Mosaïque fm que les délégations ne remettent pas directement les aides aux bénéficiaires.

Les concernés, n’ont qu’à remplir les formulaires à remettre lorsqu’il n’y a pas un encombrement.

Dans un autre contexte, le ministre des Affaires sociales, a assuré que les patentés ne sont pas concernés par les déplacements aux sièges des délégations. Ces derniers doivent juste remplir les formulaires sur le site web batinda.gov.tn