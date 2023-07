Le champion olympique et mondial tunisien, Ayoub Hafnaoui a été sacré champion du monde du 1500 m nage libre lors des Mondiaux-2023 de Fukuoka (Japon) en terminant, dimanche, la course en 14:31.54.

Hafnaoui a devancé au classement l’Américain Bobby Finke (14:31.59), tandis que l’Australien Samuel Short complète le podium avec 14:37.28.

Le nageur tunisien s’était déjà adjugé lors de ces Mondiaux la deuxième médaille d’or des 800 m nl et l’argent du 400 m nl.

