HAICA: « Al Janoubia TV » écope d’une amende de 80 mille dinars

Réuni, lundi, le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’infliger une amende de 80 mille dinars à la chaîne de télévision privée « Al Janoubia », pour diffusion de programmes à des fins de propagande servant l’image personnelle du propriétaire de la chaîne.

Dans un communiqué rendu public, mardi, la HAICA a précisé que les deux émissions « Al Janoubia alhadath » (Al Janoubia, l’évènement) du 5 janvier dernier et l’émission « Hakka nhebbou tounes » (La Tunisie, comme on aime!) (7 janvier 2021), ont fait de la propagande à Mohamed Ayachi Ajroudi, actionnaire majoritaire de la société FM3 production qui exploite la chaîne « Al Janoubia ».

Le contenu diffusé dans ces deux émissions enfreint les dispositions du point 14 de l’article 5 du Cahier des charges fixant les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée, ajoute l’Instance.

L’Instance de régulation a également interdit la rediffusion de ces programmes et ordonné de les retirer du site web de la chaîne et sur ses pages dans les réseaux sociaux.

Selon l’instance de régulation, la chaîne a récidivé en commettant les mêmes infractions, rappelant qu’elle avait déjà infligé à la chaîne deux amendes de 20 mille dinars et 40 mille dinars.

Le point 14 de l’article 5 du Cahier des charges fixant les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée stipule que le candidat à la licence doit signer et légaliser une déclaration sur l’honneur notifiant son engagement à ne pas utiliser la chaîne de télévision à des fins de propagande pour vendre son image personnelle, celle d’autrui ou celle d’un parti politique.

- Publicité-