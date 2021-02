HAICA: la chaîne « Attessia TV » écope d’une amende de 10 mille dinars

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’infliger une amende de dix mille dinars à la chaîne de télévision privée Attessia TV pour « violations des règles de conduite relatives à la publicité ».

« Attessia TV » a été épinglée pour ne pas avoir diffusé un jingle spécifique qui annonce le début et la fin des spots publicitaires et « pour avoir confondu contenu informatif et contenu publicitaire », précise la HAICA dans un communiqué rendu public vendredi.

L’instance de régulation ajoute, dans le même contexte, que la chaîne concernée n’a pas respecté les règles relatives au temps d’antenne consacré à la diffusion de spots publicitaires.

La HAICA souligne qu’il s’agit d’une récidive de la part de la chaîne Attessia TV », rappelant qu’elle a déjà écopé, le 18 janvier écoulé, d’une amende de cinq mille dinars pour les mêmes motifs.