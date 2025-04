Hamas dénonce les allégations US selon lesquelles il utilise des « ambulances pour le terrorisme »

Hamas a dénoncé une déclaration des États-Unis selon laquelle le groupe palestinien « utilise des ambulances et plus largement des boucliers humains pour le terrorisme ».

Hamas a déclaré que les remarques de Brian Hughes, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, expriment la « compréhension par l’administration Trump du crime d’exécution du personnel du Croissant-Rouge et de la défense civile à Rafah ».

« Ces remarques sont un exemple hideux de solidarité immorale avec les nazis de notre époque dans leur guerre brutale contre les civils sans défense et les organisations humanitaires », a déclaré le groupe.

« Les accusations de Hughes selon lesquelles Hamas utilise des ambulances sont de purs mensonges, dépourvus de toute preuve, propagés par l’administration américaine, aux côtés du gouvernement du criminel de guerre Netanyahou, pour justifier son crime odieux et documenté contre les ambulanciers et les secouristes ».

