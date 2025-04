Hamas juge « insultants » les propos de Mahmoud Abbas à son endroit

Hamas a condamné les propos du président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, qui a exhorté le groupe palestinien au pouvoir à Gaza à libérer les prisonniers israéliens et à déposer les armes.

Basem Naim, haut responsable de Hamas, a déclaré jeudi que les propos tenus par Abbas la veille étaient « insultants ».

« Abbas rejette de manière répétée et suspecte la responsabilité des crimes de l’occupation et de son agression permanente sur notre peuple », a-t-il déclaré.

Mercredi, Abbas a exhorté le Hamas à libérer tous les prisonniers, affirmant que le fait de les garder fournissait à Israël des « excuses » pour attaquer la bande de Gaza.

« Hamas a donné à l’occupation criminelle des excuses pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza, le plus important étant la détention d’otages », a déclaré . Abbas lors d’une réunion à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël.

« C’est moi qui paie le prix, c’est notre peuple qui paie le prix, pas Israël. Mon frère, remettez-les nous ».

« Chaque jour, il y a des morts », a déclaré Abbas. « Fils de chiens, remettez-nous ce que vous avez et sortez-nous de cette épreuve », a-t-il ajouté, en lançant une épithète arabe acerbe à l’encontre du Hamas.

