La Confédération africaine de handball (CAHB) a annoncé que le tirage au sort des coupes d’Afrique des nations-CAN juniors (filles) et cadettes, prévue en Tunisie 2023, aura lieu le 8 août prochain via visioconférence, à partir de son siège à Abidjan en côté d’Ivoire.

A noter que la Fédération tunisienne de la discipline (FTHB) organisera, en septembre prochain à la salle Mohamed Mzali de Monastir les CAN juniors (filles) et cadettes.

