Hand-Coupe de Tunisie: Programme des huitièmes

Programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de handball, prévus samedi 18 février:

Samedi 18 février:

Salle Menzah (15h):

El Menzah Sport – CS Ksar Helal

Salle Jemmal (16h30):

RS Jammal-CS Sakiet Ezzit

Salle Zouaoui (14h):

Espérance ST – EBS Beni Khiar

Salle Jendouba (15h):

Jendouba sport – CHB Ksour Essef

Salle Hammamet (17h):

AS Hammamet – ES Sahel

Salle Grombalia (16h):

JS Grombalia – EM Mahdia

Salle Tayarane (16h):

S Tunisien – C Africain

Salle Teboulba (16h):

AS Teboulba – Sporting Moknine

