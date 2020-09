Hand-Equipe nationale: la composition du nouveau staff technique

La Fédération Tunisienne de handball (FTHB) a annoncé mardi au cours d’une conférence de presse, la composition du nouveau staff technique et administratif de la sélection nationale (seniors/hommes) comme suit:

Chaker Khenissi: directeur de la sélection nationale

Sami Saidi: entraîneur national des seniors hommes

Amor Khedhira : entraîneur national préparateur physique fédéral

Riadh Sanaa: entraîneur national chargé des entraînements des gardiens de but et et des portiers des sélections des jeunes.