Hand – Mondial U21 (Gr.B – 3e J) : la Tunisie bat la Libye 31-22 et accède au tour principal

La sélection tunisienne de handball des moins de 21 ans (U21) a accédé au tour principal du Mondial 2023 de la catégorie, disputé en Allemagne et en Hollande, en disposant ce vendredi de son homologue libyenne 31-22 en match comptant pour la 3e journée du premier tour (Groupe B).

Lors des deux précédentes journées le sept national avait battu l’Algérie (17-19) avant de s’incliner devant l’Allemagne (31-45).

Dans l’autre match du groupe, l’Algérie a disposé de la Libye (27-19).

Résultats et classement du groupe B :

Classement : Pts J

Allemagne 4 2 Tunisie 4 3

–. Algérie 2 2 Libye 0 3