Hannibal Lease : Emission d’un emprunt obligataire de 30 MD, susceptible d’être porté à 40 MD

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, mardi, l’émission d’un emprunt obligataire » HL 2023-01 » par Hannibal Lease. » Cet emprunt est émis pour un montant de 30 millions de dinars (MD), susceptible d’être porté à 40 MD, divisé en 300 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 400 000 obligations de 100 dinars de nominal « , a précisé le CMF. Les obligations du présent emprunt » HL 2023-01 » seront émises pour 5 ans, et offertes à deux taux d’intérêts différents au choix du souscripteur selon la catégorie. Il s’agit de la Catégorie A avec un taux fixe de 10,75% ; et la Catégorie B, dont le taux est variable de TMM+2,60%. La durée de vie moyenne pour les deux catégories A et B a été fixée à 3 ans. La date limite de clôture des souscriptions est prévue pour le 27/03/2023. Chaque obligation souscrite dans le cadre de cet emprunt obligataire portera jouissance en intérêts à compter de la date effective de sa souscription et libération.

Hannibal Lease s’engage à charger l’intermédiaire en bourse MAC SA de demander, dès la clôture des souscriptions, l’admission de l’emprunt obligataire » HL 2023-01 » au marché obligataire de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

