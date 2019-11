Harouni assure que Qalb Tounes est concerné par le processus gouvernemental

Le président du conseil de la Choura d’Ennahdha Abdelkrim Harouni a indiqué jeudi que le Conseil a approuvé par le vote, la personnalité qui sera chargée des fonctions de chef du gouvernement.

Le conseil a chargé le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi de soumettre vendredi officiellement cette candidature au président de la République, a ajouté Harouni au cours d’une conférence de presse tenue ce jeudi au siège d’Ennahdha à l’issue de la réunion du conseil de la Choura.

Harouni a refusé de divulguer le nom de cette personnalité avant de le présenter officiellement au chef de l’Etat, le futur chef du gouvernement est proche d’Ennahdha et avait occupé des postes de responsabilité. Il assumera sa mission conformément au programme et à la vision d’Ennahdha concernant l’organisation du prochain gouvernement, a-t-il précisé.

D’après lui, les critères adoptés par Ennahdha pour le choix du futur chef du gouvernement s’articulent autour de la compétence, de l’intégrité et de la disponibilité au travail dans le cadre des orientations d’Ennahdha et de la capacité de traiter avec les organisations nationales.

Sur les négociations concernant la formation du gouvernement, Harouni a déclaré qu’elles démarreront une fois le président de la République charge officiellement la personnalité proposée par Ennahdha. Les négociations auront lieu avec les différentes parties concernées par le processus gouvernemental, y compris Qalb Tounes, a-t-il relevé.