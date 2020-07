Le président du conseil de la choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni a affirmé dans une interview accordée à l’agence de presse turque (Anadolu) que les Emirats ont proposé une offre très alléchante au président défunt, Béji Caid Essebsi pour écarter Ennahdha du pouvoir et mettre fin au processus démocratique en Tunisie.

Et d’ajouter que Béji Caid Essebsi a agi en homme d’Etat en refusant cette offre et en faisant savoir aux Emirats que la Tunisie n’est pas à vendre et qu’elle est un pays indépendant et souverain.

Sur un autre volet, Harouni a souligné que des forces hostiles à la révolution ont fait tout leur possible pour avorter le rêve démocratique dans le monde arabe, notamment en Syrie, Yémen, Egypte et en Libye.