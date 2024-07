Harris efface l’avance de Trump dans les sondages en une semaine

Selon un nouveau sondage, Kamala Harris a pratiquement effacé l’avance de six points de Donald Trump dans la course à la présidence des États-Unis.

Selon le Wall Street Journal, la bataille pour la Maison Blanche est désormais à égalité, l’avance de six points de Donald Trump sur Joe Biden ayant été réduite à seulement deux points après que Harris a pris sa place en tant que favorite des démocrates.

En tenant compte d’une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, cela place Trump et Harris au coude à coude avant le vote de novembre.

Les deux candidats se sont déployés à travers les États-Unis samedi, Trump insistant sur le fait qu’il reprendra les rassemblements de campagne en plein air contre l’avis des services secrets, deux semaines après avoir survécu à une tentative d’assassinat dans une fête foraine à Butler, en Pennsylvanie.

Les électeurs noirs, latinos et jeunes ont tous montré un plus grand soutien à Harris qu’à Biden, 63 % contre 51 %, un résultat qui pourrait aider Harris dans des États clés comme l’Arizona, le Nevada, la Géorgie et la Caroline du Nord.

Le sondage contient toutefois un avertissement pour Harris : son taux de soutien de 63 % parmi les électeurs non blancs reste inférieur aux 73 % qui ont voté pour Biden il y a quatre ans, bien qu’il soit supérieur aux 51 % que le président avait enregistrés jusqu’à ce qu’il abandonne la course.

Néanmoins, environ quatre électeurs sur cinq des deux partis se disent désormais enthousiastes à l’égard de leur candidat. Le sondage a révélé que 81 % des électeurs démocrates étaient enthousiastes à l’égard de Harris, contre 37 % pour Biden.

Le sondeur Mike Bocian a qualifié ce changement de « stupéfiant ».

Le sondage indique également que le soutien aux candidats indépendants et aux tiers partis, y compris Robert F. Kennedy Jr, nuit désormais davantage à Trump, Harris ayant un point d’avance sur Trump lorsque Kennedy est en lice.

