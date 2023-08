Hatem EL Echi : Purger au plus vite l’administration

Intervenant, lundi 21 août sur les ondes de Radio Shems FM, l’ancien ministre des domaines de l’Etat et des affaires financières, Hatem El Echi, a insisté sur la nécessité de purger l’administration des nombreux éléments incompétents recrutés après la révolution sur la base de la complaisance et de l’inféodation avec des diplômes falsifiés.

Il s’agit là, a-t-il dit, d’un crime, car le grand nombre de recrutés de cette manière et l’instrumentalisation de la révolution pour accéder à la fonction publique avaient rendu, après, tout recrutement impossible.

Il a été d’avis que la nomination d’Ahmed Hachani au poste de chef du gouvernement répond aux exigences de l’étape concernant l’assainissement de l’administration. Cependant, la question est complexe et nécessite un peu de temps et de l’effort. D’autant que certains cherchent à diluer l’affaire, a-t-il noté, ajoutant que lorsqu’il avait été nommé à la tête du ministère, il avait été surpris de constater l’existence de 15 fonctionnaires dans un même bureau.

Sur un autre plan, El Echi qui est juge de son état, a indiqué que l’ancien ministre nahdhaoui de la justice Noureddine Bhiri avait cherché à contrôler la justice par l’intimidation et en créant une ambiance de peur et de terreur dans les milieux des magistrats, au moyen des révocations et du gel des dossiers.