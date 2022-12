Hausse de 100,8% de la valeur des exportations de l’huile d’olive en novembre 2022

La valeur des exportations de l’huile d’olive au cours de novembre 2022, 1e mois de la campagne 2022/2023, a augmenté de 100,8%, par rapport à novembre 2021, s’établissant à 240,3 MD, selon la publication « Les chiffres du mois » publiée, mercredi, par l’ONAGRI.

Selon la même source, les quantités exportées ont atteint 17,2 mille tonnes, soit une hausse de 42,1% par rapport au même mois de la campagne précédente 2021/2022.

L’Observatoire National de l’Agriculture, fait également état d’une tendance à la hausse des prix de vente de l’olive à huile au marché de Gremda (baromètre national des cours des olives en Tunisie) dès le début de la campagne (2022/2023). Jusqu’au 6 décembre 2022, le maximum atteint est de 4200 millimes le kg, contre un maximum de 2020 millimes le kg enregistré durant la même période de la campagne précédente (2021/2022).

Sur les marchés étrangers, une hausse des prix de l’huile d’olive vierge extra a été enregistrée en raison des baisses de la production, à commencer par l’Espagne et la Tunisie, qui conditionnent les disponibilités sur les marchés (5,40 euros/kg en Grèce et au Portugal/ 5,37 euros/kg en Espagne / 5,10 euros/kg en Tunisie et au Maroc …)

L’ONAGRI rapporte également, une augmentation moyenne de 3 à 5% des prix de l’huile biologique sur les marchés internationaux au cours de la semaine du 9 décembre 2022.