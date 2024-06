Hausse des flux d’IDE vers la Tunisie de 7,5%, à 768 millions de dollars

Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers la Tunisie ont progressé de 7,5%, à 768 millions de dollars, en 2023, contre 714 millions de dollars en 2022, selon le dernier Rapport sur l’investissement dans le monde publié, le 20 juin courant, par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Dans la région de l’Afrique du nord, les investissements étrangers ont baissé de 12 % par rapport à 2022, pour atteindre 13 461 millions de dollars. Dans le top 3 des pays de cette région qui ont attiré la plus grande part des investissements, figurent l’Egypte (9841 millions de dollars), l’Algérie (1216 millions de dollars) et le Maroc (1095 millions de dollars).

Le continent a attiré 53 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 3% par rapport à l’année précédente. L’Égypte et l’Afrique du Sud sont les deux plus grandes économies bénéficiaires des IDE de la région.

Au cours de l’année écoulée, la valeur estimée des transactions internationales de financement de projets dans les pays africains a diminué de 50 % pour atteindre 64 milliards de dollars. Cette régression intervient suite à une baisse de 20 % en 2022.

Toutefois, le continent a attiré une part croissante des mégaprojets mondiaux entièrement nouveaux, six d’entre eux étant évalués à plus de 5 milliards de dollars.

En tête de liste figure un projet d’hydrogène vert en Mauritanie, pays moins avancé d’Afrique du Nord-Ouest. Ce projet devrait générer 34 milliards de dollars d’investissements, un montant plusieurs fois supérieur au PIB du pays.

L’Afrique a, également, reçu plus de 10 milliards de dollars en financement de projets pour la production d’électricité éolienne et solaire, les projets les plus importants étant situés en Égypte, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.

Les chaînes de valeur des véhicules électriques ont également suscité des investissements étrangers. Parmi les accords les plus importants annoncés, l’un d’entre eux porte sur la création d’une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques au Maroc, pour un montant de 6,4 milliards de dollars.

Selon la CNUCED, les principales économies qui investissent sur le continent, en termes de stock d’IDE, sont le Royaume des Pays-Bas, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

