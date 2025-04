Hausse des prix des poissons et des fruits de mer pour cette raison !

Fethi Ben Khelifa, conseiller économique de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, a déclaré dans Midi Eco de ce jeudi, que les récentes précipitations auront des répercussions très positives sur les grandes cultures, ce qui a poussé l’Office des céréales à augmenter davantage sa capacité de stockage, en prévision de la prochaine récolte.

Il a, aussi, estimé que la récolte d’olive sera plus importante que celle de l’année écoulée, ce qui nécessite plus de préparatifs pour la gestion du surplus.

Fethi Ben Khelifa a souligné, en revanche, que les prix des fruits et légumes restent dépendants des circuits de distribution et que le plafonnement des tarifs par l’autorité de tutelle est une mauvaise décision, vu que le coût de production ne peut être maîtrisé.

Sur un autre plan, l’invité de Midi Eco a indiqué que les tarifs des viandes rouges et des fourrages sont en baisse sur le marché mondial et que cela a eu un impact sur le marché tunisien. Par contre, les prix des poissons et des fruits de mer ont nettement augmenté en raison de la baisse de la production qui est due, essentiellement, à la pêche anarchique, les changements climatiques et les conditions météorologiques difficiles.

Par ailleurs, Ben Khelifa a précisé que la baisse du recours aux fourrages importés et les récentes pluies aura un impact positif sur les prix des moutons de sacrifice.