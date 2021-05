Hédi Djilani croit toujours à la « Remontada »

Dans un post sur sa page facebook, Hédi Djilani a écrit :

« Pendant 10 années vous avez fait de la Tunisie un pays pauvre, avec plus de 100 Milliards de Dinars de dette qu’il faudra bien rembourser, avec en plus des entreprises publiques qui sont des cadavres économiques et un gouffre financier.

Vous avez décapité l’administration de ses meilleurs cadres, pour les remplacer par des débutants, vous avez diabolisé et terrorisé les opérateurs économiques par tous les moyens.

Et aujourd’hui, vous avez des difficultés à trouver des financements pour faire tourner le pays.

Et vous voulez, que les 11 Millions de Tunisiens victimes de la lamentable gestion de l’Etat, acceptent de vous suivre encore et de se mobiliser pour vous, c’est une illusion supplémentaire.

Ils ne se mobiliseront que pour la Tunisie, mais sans vous, puisqu’il est évident que celui qui a détruit ne peut reconstruire.

J’ai confiance en notre Tunisie pour faire encore un miracle avec une « Remontada » avec la bonne équipe et le bon coach.