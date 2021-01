Hichem Mechichi: Il faut être à l’écoute des jeunes

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a déclaré lors de son intervention de la séance plénière pour le vote de confiance aux 11 ministres concernés par le remaniement, que le pays est face à de vrais défis, et la crise menace désormais la continuité de l’Etat, rapporte Mosaique fm.

Il a ajouté qu’il était difficile de la dépasser en raison des problèmes qui se sont accumulés tout au long des années, l’absence de volonté pour changer les choses alors que certains se contentent de discours populiste sans objectif réel et des différends politiques qui n’ajoutent rien à nos jeunes et au peuple en général. Les jeunes ne veulent fuir le travail politique et associatif et trouvent de nouvelles formes d’expression pour revendiquer leurs demandes légitimes telles que le travail et le développement.

Mechichi a dans ce sens souligné qu’il était important de se pencher sérieusement sur les problèmes des jeunes avant qu’il ne soit trop tard.

