Avec les jeunes pousses, la technologie de demain est déjà là

En partenariat avec Google et EY Tunisie, et avec le soutien de la Coopération Allemande, mise en œuvre par la GIZ, s’est tenue, ce mardi 11 octobre 2022, la 12ème édition d’Orange Summer Challenge, à la Cité de la culture.

Une compétition incontournable pour les geeks d’Orange Digital Center, qui cette année, a donné l’opportunité à 21 jeunes ingénieurs et designers de développer, pendant les 3 mois de l’été, des projets technologiques innovants en rapport avec la thématique de cette édition.

La Tech4Good

Meriem Turki, chef du département innovation et numérique chez Orange Tunisie, soutient que ces jeunes ont pu développer leurs solutions dans un laps de temps limité.

« Ce qui est intéressant, c’est que chaque équipe a pu concevoir un prototype en un temps record, et le but sera qu’il soit commercialisé dans un futur proche », a-t-elle ajouté.

Et chez Orange Tunisie, il y a tout un système qui accompagne les jeunes, afin qu’ils concrétisent leurs projets. Ce système fait tout aussi bien office de guide dans la conception de leurs prototypes que d’accélérateur de leurs startups.

Turki affirme que la Tunisie a toujours été fertile en têtes bien pleines, et qu’Orange s’engage aujourd’hui à les accompagner suffisamment pour qu’ils réalisent leurs projets dans leur propre pays, et guère ailleurs.

Pourquoi investir dans la technologie ?

Pour Imen Maouene, responsable Innovation chez EY Tunisie, « parce qu’on vit dans un monde incertain, qui change chaque jour là où la technologie évolue, Il nous est imposé un mode de vie bien défini, et surtout, nous pousse vers la transformation ». Pour l’entreprise, cela devient un « must », et « si l’entreprise ne se transforme pas, le risque de disparaître est proche », a-elle ajouté.

Quand on parle d’innovation, on parle indirectement des challenges que l’entreprise devra résoudre, en introduisant la technologie en premier lieu, car elle représente la solution aux besoins de l’entreprise.

A la rencontre des candidats

Grâce à l’encadrement sur mesure assuré par les partenaires et l’expertise des coachs, les 4 équipes formées ont pu présenter et défendre leurs projets, tout déterminés à convaincre l’assistance, séduite par les avantages incontournables qu’apportent leurs solutions, de voter pour eux.

African Manager est allé à la rencontre de ces jeunes prodiges, et a voulu creuser davantage la continuité de leurs projets en cours.

Wessim Selmi, 19 ans et designer pour Blindverse, un système intelligent qui aide les personnes malvoyantes et facilite leurs tâches quotidiennes, décrit avec passion son projet, une solution qui détecte la monnaie tunisienne, et assure qu’il compte avec ses camarades intégrer le dialecte tunisien à leur solution très prochainement.

Ahmed Bechir Mazhoud, 21 ans, et designer pour Perro, un assistant virtuel pour les enfants ayant des difficultés de communication, trouve que la Tunisie est une terre fertile pour la technologie, car il n’y a pas beaucoup de compétition dans ce domaine. En outre, il assure avoir pleinement confiance dans les investisseurs tunisiens et compte réaliser ses rêves dans son pays.

Mohamed Amine Abdi, 21 ans, designer pour VSM, un système de capture pour monitorer l’état de santé des bébés prématurés, évoque un projet qui peut sauver des vies. Ayant été lui-même un bébé prématuré, c’est une cause qu’il défend aujourd’hui, et pas seulement un projet.

Anas Chaibi, développeur web chez FireFlow, un réseau de nœuds loT pour évaluer et prédire tout risque d’incendies, décrit une solution qui vise à prévenir des incendies. Un ensemble d’outils pour les protecteurs contre les incendies forestiers, qui, grâce à cette solution, pourront facilement détecter les mouvements brusques et les réactions du vent.

FireFlow vise aujourd’hui le marché local et international, et souhaite travailler avec le ministère de l’Agriculture pour la gestion des forêts.

Les résultats de la compétition

Et c’est ainsi qu’après le vote du public, les lauréats de l’OSC2022 ont été proclamés et le grand vainqueur de cette 12ème édition révélé.

Il s’agit de l’équipe Perro ! Arrivent ensuite dans le classement FireFlow, Blindverse et VSM Technologies respectivement deuxième, troisième et quatrième lauréats. Les deux Prix Coup de cœur de Google et EY Tunisie ont été remis à Perro et VSM Technologies !

Une participation de premier choix associant des équipes et de jeunes étudiants pleins de talents et de créativité et très sensibles aux nombreux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain !