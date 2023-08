Hood accuse « des adversaires » de vouloir faire échouer le partenariat avec la Tunisie

L’ambassadeur des USA en Tunisie Joe Hood, a évoqué l’état des relation tuniso-américaines, dans une interview au journal public La Presse, reprise par la page fb de l’ambassade. « Il n’y a pas d’ingérence. Il y a un partenariat. C’est vrai qu’il y a des hauts et des bas. Il y a aussi parfois des malentendus. Et je pense que c’est encore plus facile à nos jours, comparé aux années 60 par exemple d’avoir des malentendus, parce que l’information court tellement vite et que les mensonges courent encore plus vite que ça », a-t-il ainsi indiqué.

Hood accuse des « adversaires autour de nous qui veulent voir échouer ce partenariat pour leurs propres intérêts », explique ses déplacement à travers le pays et dans certains départements, en précisant que « je cherche toujours à voir les ministres et les directeurs généraux des différents ministères et agences tunisiennes pour avoir leur idée sur les choses ».

Concernant le soutien US pour la Tunisie dans sa demande de crédit chez le FMI, Hood n’oublie pas de rappeler les réformes promises par la Tunisie et qui forment la base de tout accord à ce sujet. « Les Etats-Unis étaient d’accord et ont apporté leur soutien. Maintenant, s’il y a une autre vision, c’est au gouvernement tunisien de poursuivre un nouveau programme », ou de « revoir son programme et dire au FMI que le programme a changé et qu’on a besoin de plus de temps »