Horaires d’ouverture du pont de Bizerte durant le confinement ciblé

Suite à la décision du gouvernement de décréter le confinement sanitaire ciblé à partir du 18 janvier 2021, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure a indiqué, lundi, que les horaires d’ouverture du pont mobile de Bizerte seront comme suit :

La première ouverture : L’opération d’ouverture du pont démarre à 05h00 du matin

La deuxième ouverture : L’opération d’ouverture du pont démarre à 20h30

Les ouvertures nocturnes : Entre 20h30 et 05h00, le pont sera ouvert sur demande et en cas de nécessité.

Le ministère appelle tous ses services à respecter les protocoles sanitaires.

