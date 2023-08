Horchani met un pied dans City Cars qui investit aussi dans l’agriculture et le Capital-Risque

Il y avait les groupes Bouchammaoui et Chabchoub, acquéreurs initiaux en consortium via la « Automobile Investment Compagny » de City Cars, il y a désormais dans le capital du concessionnaire automobile City cars le groupe Horchani. Le bras financier du groupe « Horchani Finance », vient en effet d’annoncer avoir désormais atteint les 10 % dans le capital du concessionnaire automobile, et qu’il entend poursuivre l’acquisition des actions de cette entreprise cotée en bourse.

Opérant dans un secteur où les quatre concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 12,4% durant le premier semestre 2023 pour se situer à 554 MDT contre 493 MDT durant la période similaire de l’année 202, City Cars semble ainsi avoir tapé dans l’œil de l’investisseur avisé du groupe Horchani, déjà présent dans l’agroalimentaire, les finances, le tourisme, l’industrie et le négoce.

– Les raisons d’un bon investissement : 4ème concessionnaire et 2èmes meilleures ventes

Se diversifier, ce n’est certainement pas une mauvaise stratégie, d’autant que City Cars est le 4ème plus important concessionnaire avec une PdM (Part de Marché) de 9,68 % et se classait à la fin juillet dernier en 2ème place des meilleures ventes de véhicules, juste derrière son « faux-frère », puisqu’ils sont concessionnaires du même conglomérat sud-coréen Hyundai Motors.

Au 1er semestre 2023, les revenus de City Cars ont enregistré une hausse de 4 % pour atteindre 146,853 MDT contre 141,272 MDT durant la même période en 2022. Au cours de la même période, les produits des placements se sont élevés à 5,544 MDT contre 4,742 MDT, la période correspondante de 2022, soit une augmentation de 16,9%. Une nouvelle agence officielle sise à Gafsa a été inaugurée en juin 2023, portant ainsi le nombre total d’agences officielles à 22 points de vente.

– 15,3 MDT pour l’Etat, dont 1,7 MDT pour la solidarité

Au 31 décembre 2022, les produits d’exploitation ont dépassé les 331,337 MDT, le résultat d’exploitation était de 38,814 MDT. Après les petites charges financières nettes de moins de 877 mille DT, les gros produits de placement de presque 6,5 MDT, et après l’IS de presque 15,391 MDT (assujettie à 35 % depuis 2019 et avec 1,738 MDT en contribution de solidarité), l’entreprise des Bouchammaoui & Chabchoub terminait l’exercice avec un bénéfice net de 28,581 MDT. Le résultat en consolidé, City Cars ayant aussi des filiales (City Cars Gros, Logistic Cars et Green Sicar), est plus important, et montait l’année dernière à un peu plus de 30,325 MDT

Et comme presque toutes les cotées, City Cars fait aussi l’objet de contrôles fiscaux. Les commissaires aux comptes rapportent d’ailleurs que la Société a signé avec l’administration fiscale un procès-verbal de conciliation au titre de la vérification approfondie de sa situation fiscale pour les exercices 2018, 2019 et 2020, en acceptant le paiement d’un montant de 194.487 DT.

– Elle vend des voitures, mais pas que !

Mais cette entreprise ne faisait pas que vendre des voitures et empocher des dividendes. Elle en fait aussi véhicule d’investissement et création de valeurs. 2022, c’est ainsi l’acquisition d’un lot de 1 090 000 actions (3,347 % du capital) de l’Union Internationale de Banques (UIB) pour un coût global de 15 903 000 DT. Etre adossé à une banque, ce ne peut qu’être une bonne chose pour l’entreprise.

Les CC rappellent qu’en mars 2019, City Cars avait signé avec la société HBG Holding une convention portant sur le rachat par HBG Holding de 100 000 actions émises par la société « Al Hidaya Agricole » à leur valeur nominale de 10 DT chacune. Ce rachat par HBG Holding, dont City Cars est filiale, est prévu pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2025. En février 2020, l’entreprise des Bouchammaoui a aussi signé avec la société HBG Holding une autre convention portant sur le rachat par HBG Holding de 200 000 autres actions de « Al Hidaya Agricole » prévu pour mars 2026.

En mars 2020, la société City Cars a conclu avec Tawasol Investment Sicar (TIS), une convention de gestion d’un fonds de capital-risque de 1.000.000 DT. L’entreprise des Bouchammaoui, des Chabchoub et Horchani fait donc aussi dans le capital risque qui est une autre forme d’investissement, généralement sous forme d’argent, apporté au profit d’une jeune entreprise.