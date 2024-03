La Tunisie prend résolument  le parti de  l’industrie intelligente 4.0

S’engager dans des initiatives d’industrie intelligente 4.0, ce n’est plus une option, mais une nécessité urgente à la lumière du développement technologique en cours au niveau international, et la Tunisie dispose de nombreux ingrédients qui lui permettent de se positionner dans le domaine de l’industrie intelligente 4.0, selon Nada Lachaal, directrice générale des infrastructures industrielles et technologiques au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

La Tunisie s’efforce de s’engager dans l’industrie intelligente 4.0 et d’encourager ses entreprises à négocier une transition numérique dans le domaine industriel en s’informant des dernières technologies proposées, a-t-elle déclaré, notant que selon les résultats d’une étude récente, environ 66% des entreprises tunisiennes sont conscientes de l’importance de l’industrie intelligente 4.0.

Elle a souligné que le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines cherche à porter les objectifs de la Stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation à l’horizon 2035, dont le plus important est de réaliser une industrie forte basée sur la numérisation, en développant les capacités de l’industrie tunisienne et en renforçant la compétitivité des entreprises dans divers domaines et en les rendant capables de suivre le rythme des développements technologiques mondiaux.

Elle a souligné que l’industrie intelligente 4.0 conduirait à une productivité accrue et favoriserait une industrie basée sur la connaissance et l’innovation, ainsi que l’accélération de la transformation numérique qui renforcerait la compétitivité du secteur industriel, la croissance des entreprises et la durabilité industrielle.

Elle permet également à l’industrie intelligente de pénétrer de nouveaux marchés internationaux, en plus de créer des solutions rapides à divers problèmes et d’éliminer les données au sein de l’entreprise industrielle, en plus de développer des services, de la rapidité et de l’efficacité et d’améliorer la qualité des produits aux coûts les plus bas.

La responsable du ministère de l’Industrie a reconnu que l’État, malgré son implication dans l’initiative Smart Industry 4.0, est tenu de sensibiliser davantage les entreprises à l’importance d’apprendre et de tirer parti des technologies numériques et de passer de l’industrie traditionnelle à l’industrie intelligente.

Porter la part dans le PIB dans une fourchette de 5%

Pour sa part, Habib Ammar, conseiller auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et responsable du Programme de l’industrie intelligente pour le développement de l’emploi en Tunisie et en Côte d’Ivoire, a souligné que le travail est fait en partenariat avec le ministère de l’Industrie pour diffuser la culture de l’industrie intelligente, d’autant plus que le champ industriel tunisien a besoin de cette transition de sensibilisation.

Il a souligné que la stratégie de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035 vise à augmenter la contribution au PIB de 15 à 20%, en plus d’augmenter le volume des exportations de produits industriels et de créer environ 300.000 nouveaux emplois.

Le programme Smart Industry pour le développement de l’emploi en Tunisie comprend également 6 volets, dont le diagnostic de l’environnement législatif et physique de l’industrie intelligente 4.0, en plus de l’élaboration d’un plan de communication en coordination avec le ministère de l’Industrie et l’Agence allemande pour la définition de l’industrie intelligente.

Au sujet de la structure de l’implication de l’industrie tunisienne dans le domaine technologique et de l’ampleur de l’utilisation de l’industrie intelligente, il a indiqué que le concept d’industrie intelligente et de quatrième révolution industrielle a été lancé au cours de la dernière décennie, soulignant que les entreprises industrielles tunisiennes peuvent être des locomotives dans ce domaine, donc ce concept doit être généralisé à l’ensemble du tissu industriel, selon son évaluation.

La Tunisie est l’un des rares pays africains à disposer d’une Smart Factoty Smart Factory , un modèle miniature d’usine basé sur des technologies modernes qui entrera en exploitation en octobre prochain pour former des industriels et mener des expériences.

La transition vers l’industrie intelligente 4.0 , devenue une obligation, permettra un changement de paradigme de développement en s’appuyant sur des technologies de pointe et en créant de nouveaux emplois pour les diplômés supérieurs.

Il convient de mentionner que la Tunisie participe pour la première fois avec un pavillon spécial au plus grand salon international de technologie industrielle « Hanovre » qui sera organisé en Allemagne du 22 au 26 avril 2024.

La participation tunisienne s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Vers une industrie intelligente 4.0 en Tunisie » avec le soutien de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ Tunisie) et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et en coordination avec l’Ambassade de Tunisie en Allemagne.