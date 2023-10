Houas : « L’ancien modèle économique ne suit pas le rythme de son époque » 

Le porte-parole officiel de l’Association nationale des petites et moyennes entreprises, Abdelrazek houas, a déclaré ce jeudi 5 octobre 2023 qu’il existe une volonté d’entrer dans une nouvelle direction et d’imposer un changement radical à l’administration, dans le cadre de la préparation du programme de réhabilitation des petites et moyennes entreprises.

Houas a ajouté, dans une déclaration sur les ondes d’Express Fm, que l’ancien modèle économique a mis fin à ses mécanismes et à sa législation et ne peut pas apporter plus à l’économie nationale et à l’institution tunisienne, car il ne suit pas le rythme de son époque.

Il a indiqué que les discussions sur le nouveau modèle de réhabilitation institutionnelle, avec la participation de diverses parties intervenantes telles que le secteur bancaire, comprennent 5 axes majeurs, à savoir les mécanismes de financement, la législation, les lois, la restructuration, le soutien à la compétitivité et l’économie verte.

Le responsable a appelé à permettre au secteur privé de fournir des compteurs d’énergie renouvelable, soulignant les difficultés rencontrées par la Société tunisienne d’électricité et de gaz qui font que les compteurs ne sont pas fournis dans les quantités nécessaires requises par le marché tunisien.

Il a souligné que des travaux seront effectués pour éliminer toutes les barrières qui empêchent le propriétaire de l’institution d’obtenir un financement, en plus de travailler pour soutenir la compétitivité de l’institution tunisienne.

Il a proposé la création d’une structure nationale soucieuse de faciliter et d’accélérer les opérations d’exportation, et de résoudre tous les problèmes auxquels est confrontée l’activité des exportateurs, et a souligné l’importance d’accélérer le processus de modification de la loi sur les changes, et la disponibilité de la volonté politique pour accélérer le rythme de ce changement tant attendu,