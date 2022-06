Houssem Touiti: « Le taux d’inflation en Tunisie est acceptable! »

La plateforme numérique pour bénéficier de la compensation suite à la levée des subventions en est à son ultime étape, et l’inscription y sera ouverte aux citoyens au cours du mois de juillet, a annoncé Le directeur de la concurrence et des enquêtes économique au ministère du Commerce, Houssem Touiti, dans un entretien avec Africanmanager.

L’inscription sera ouverte à tout le monde, quel que soit le statut social,a-t-il assuré, niant la fixation d’un plafond salarial.

Il a également indiqué que tous les bénéficiaires du programme de sécurité sociale seront automatiquement inclus dans le système, sachant que les conditions de sélections pour les catégories qui vont recevoir le transfert en espèces seront fixées ultérieurement.

Il a aussi affirmé que la compensation au titre des denrées de base sera maintenue, expliquant dans le même contexte qu’elle sera accessible à ceux qui la méritent, à travers une transition progressive de la subvention des prix à celle des revenus.

Ce faisant, la réforme du système de subventions permettra d’avoir raison de trois écueils (contrebande, monopole et gaspillage) qui sont en train de mettre à mal les caisses de l’Etat.

Il a, également, souligné que le lancement de la levée progressive des subventions aura lieu à partir de 2023 pour se poursuivre sur une période de 4 ans, indiquant que le gouvernement mettra en place un certain nombre de mesures d’accompagnement dans le but de préserver le pouvoir d’achat.

La croisade contre la spéculation

45 000 infractions ont été relevées en 5 mois, a-t-il révélé , dressant le bilan des campagnes de contrôle économique, menées durant les 5 premiers mois de 2022.

Les infractions liées aux prix et à la spéculation ont enregistré une augmentation de 87%, tandis que le reste des infractions ont affiché une évolution comprise entre 35 et 44% par rapport à la même période de 2021.

Le responsable a relevé que le travail conjoint entre le ministère du Commerce, celui de l’Intérieur et le reste des autorités de tutelle « a permis de faire un saut qualitatif en termes de mobilisation des moyens de travail et des ressources humaines, ce qui a contribué à l’amélioration du pourcentage de couverture du terrain et du taux de détection des infractions ».

Dans ce même contexte, 989 infractions économiques ont été enregistrées au cours des 4 premiers mois de cette année, avec un taux de croissance de 31% par rapport à 2021. Pour les saisies, il a été fait état de 1980 tonnes de farine, de 522 tonnes de semoule et de 255 mille litres d’huile subventionnées. 165 tonnes de sucre ont été également saisies, en plus de 1328 tonnes de fourrages.

Un taux d’inflation « acceptable »

Houssem Touiti a considéré que le taux d’inflation en Tunisie est acceptable eu égard à la conjoncture difficile au niveau mondial et au coût élevé des transports et d’une part et à la baisse du taux de change du dinar tunisien par rapport aux devises étrangères d’autre part.

Le fait d’atteindre 7,8% au cours du mois de mai 2022, « est un taux acceptable par rapport aux pays voisins et aux pressions inflationnistes dans le monde », selon ses dires.

Il convient de noter que le taux s’est élevé à 7,5 % en avril, 7,2 % en mars, 7 % en février et 6,7 % en janvier 2022.

Le responsable a attribué ces taux à l’accélération du rythme de hausse des prix du logement, de l’énergie des ménages, des meubles, des équipements et des services aux ménages…

Il a confirmé que l’approvisionnement des marchés en produits de consommation de base a retrouvé son rythme normal dans différents gouvernorats, pointant la poursuite de certaines perturbations dans l’huile végétale subventionnée.

Il a, assuré que la pénurie sera surmontée au cours de la prochaine période, avec l’arrivée d’une cargaison de 6 000 tonnes dans les ports tunisiens et est maintenant en attente de déchargement, et qu’un autre lot de la même quantité arrivera bientôt.