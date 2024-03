Touati à AM : Les prix sont à la portée, sauf une légère hausse pour ces 2 légumes

Dans une déclaration exclusive accordée, ce mercredi 13 mars 2024 à Africanmanager, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce Houssem Eddine Touati a assuré que les prix de vente des légumes et fruits sont à la portée des consommateurs tunisiens, sauf une légère hausse pour les tomates et les piments.

Par ailleurs, le responsable a fait savoir qu’une baisse considérable a été enregistrée pour les prix des viandes rouges.

Et d’assurer que les équipes de contrôle économiques œuvrent chaque jour afin de mettre fin aux dépassements et à la hausse illégale des prix sur les divers marchés de la République.

« Les prix de vente des légumes, fruits et viandes ont connu une baisse considérable par rapport à l’année précédente (…) Le département du Commerce a élaboré toute une stratégie visant à préserver le pouvoir d’achat des tunisiens (…) Nous avons enregistré des augmentations légères concernant la vente des piments et des tomates mais les agents du contrôle économique travaillent d’arrache-pied pour lutter contre ces dépassements » a-t-il assuré.