Huile d’olive : La Tunisie étoffe ses prouesses mondiales

La Tunisie a été récemment couronnée numéro 1 mondial après avoir remporté, 62 médailles d’or à Miami, aux États-Unis d’Amérique, dans le cadre du concours international américain d’huile d’olive extra vierge organisé par le groupe suédois «Goncourt international d’huile d’olive» Giooc, avec la participation de plus de 100 entreprises de 13 pays.

Le président du Giooc (rassemblement des plus grands concours internationaux d’huile extra vierge), Raouf Chouket, a fait savoir que les médailles tunisiennes se répartissent entre 48 médailles d’or dans la catégorie qualité, 9 médailles d’or pour la meilleure huile d’olive saine au monde et 5 médailles d’or pour les huiles aromatisées, ainsi que deux médailles d’argent en matière de qualité.

Les entreprises tunisiennes ont participé à ce concours avec environ 200 échantillons d’huile d’olive extra vierge, en présence d’un jury international de 11 experts internationaux de Tunisie, Italie, Espagne, Grèce, Turquie, Maroc et Jordanie. La Grèce vient en deuxième position après la Tunisie, puis le Brésil, ensuite l’Espagne et enfin l’Italie.

Ont participé à ce concours, outre la Tunisie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, le Brésil, l’Arabie saoudite, le Portugal, la Turquie, la Jordanie, la Croatie, Oman, l’Algérie, la Libye et l’Argentine.

Il convient de rappeler que la Tunisie a été placée pour la quatrième fois consécutive, en haut du podium à l’échelle internationale au concours international européen d’huile d’olive en Suisse, au Concours international scandinave d’huile d’olive à Copenhague ou encore au Concours international d’huile d’olive afro-asiatique à Abu Dhabi.

Le gouvernorat de Kairouan, classé deuxième au niveau national dans le domaine oléicole irrigué après le gouvernorat de Sidi Bouzid, a remporté plus de 10 médailles d’or dans cette compétition internationale.

Les revenus des exportations de l’huile d’olive s’envolent de 102%

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS), les revenus des exportations tunisiennes de l’huile d’olive ont atteint 977 millions de dinars durant les cinq premiers mois de 2024.

Il s’agit d’une hausse de 102% par rapport aux 1470 millions de dinars enregistrés au cours de la même période de l’année précédente.

En effet, les exportations tunisiennes des industries agroalimentaires ont enregistré une envolée de 53,1% durant les cinq premiers mois de 2024.

A noter que la qualité de l’huile d’olive est essentielle pour bâtir une marque forte. Ainsi, et pour garantir une huile d’olive de premier choix, il est crucial de respecter les standards internationaux, tels que ceux établis par le Conseil oléicole international.

L’adoption de techniques agricoles modernes peut également améliorer la qualité des olives. En outre, un système rigoureux de contrôle de qualité tout au long du processus de production, de la culture des olives au conditionnement, est indispensable pour garantir une huile d’olive exceptionnelle.

Cependant, il faut dire que l’huile d’olive tunisienne manque de visibilité sur plusieurs marchés internationaux du fait qu’elle est souvent exportée en vrac. Pour garantir la disponibilité de l’huile d’olive tunisienne sur différents marchés, il est important de nouer des partenariats avec des distributeurs et des détaillants locaux et internationaux.

Le développement d’une plateforme de vente en ligne et l’utilisation de plateformes e-commerce internationales permettront de toucher un public plus large. Identifier les marchés internationaux clés et développer des stratégies spécifiques pour gagner ces marchés est également essentiel, s’accordent à dire les experts(…).