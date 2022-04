Huile d’olive : La Tunisie remporte 6 médailles au concours « Mario Solinas 2022»

La Tunisie a remporté 6 médailles dont 2 d’or pour la qualité de son huile extra vierge, au Concours international d’huiles d’olive vierges extra, du Conseil oléicole international (COI) « Mario Solinas 2022 », selon un communiqué publié par le conseil

Les 2 médailles d’or sont revenues à CHO Company de Sfax et la société Rajhi Ferjani des Industries Alimentaires à Bouargoub de Nabeul

La société Biolive Company de Zaghouan et la Société Agricole Nour El Ain (Utique Valley) à Sfax ont remporté 2 médailles d’argent.

Les sociétés Tunisian American Olive Oil Company du Kef et la société Domaine Fendri de Sfax ont obtenu chacune une médaille de bronze, d’après la même source.

La société Bulla Regia à Ben Arous, Olivko à Tunis et Etablissements Hatem Chaabane à Jedaida, la Perle de Conditionnement d’huile à Sousse et la société de petits producteurs SPAL de Tunis figurent parmi les finalistes de ce concours.

Selon la même source, les lauréats de ce concours pourront faire mention du prix obtenu sur l’étiquette de l’huile d’olive vierge extra du lot auquel appartient l’échantillon primé, au moyen du logo remis par le Secrétariat exécutif au gagnant qui en fera la demande, conformément aux bases du concours.

Les huiles ont été classées dans l’une des 7 catégories suivantes : fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger, fruité mûr, petits producteurs, conditionneurs et hémisphère Sud.

Quelque 120 huiles en prévenance de plusieurs pays ont été présentées à ce concours.