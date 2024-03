MG sacré meilleure MDD, et qui baisse les prix. Comment fait-il ?

Magasin General, qui vient de fêter ses 140 ans, s’est hissée en haut du classement des meilleurs produits MDD (Marque de Distributeur) en Tunisie avec ses marques « KollYoum » et « . » qui ont été gratifiées du titre « élu produit distributeur de l’année 2024 » sur plusieurs catégories : l’huile d’olive, les huiles végétales, le thon, les tomates en conserve, la harissa, les chips de pomme de terre, le miel, la Chamia, la confiture, les champignons, le maïs, le café soluble et en capsule, les biscottes, les fruits secs, et les lingettes pour bébé.

C’est quoi et qui fait- ça ?

Commençons d’abord, par préciser qu’une« Marque de Distributeur »,est une marque commerciale destinée à un produit, dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail, et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. C’est en fait, le distributeur qui commande le produit au fabricant, qui le fait pour le compte du distributeur. On pourrait ainsi prendre le cas d’un fabricant X de double concentré de tomate, qui fabrique pour le compte de MG le concentré de tomate qui en lui commande une quantité donnée qui devient marque propre de MG. Le MDD, n’est pas l’exclusivité de MG, qui s’y met et rejoint d’autres grandes marques de distribution, à l’international et même en Tunisie, dans le souci constantd’innoverdans les moyens de défense du pouvoir d’achat du consommateur tunisien.

Pour le cas de MG (Magasin Général), le consommateur pourra trouver dans les rayons de ce réseau de distribution et dans tous ses magasins à travers le territoire tunisien, des produits d’huile d’olive, les huiles végétales, du thon, des tomates en conserve, de la « Harissa », des chips de pomme de terre, du miel, la « Chamia », de la confiture, des champignons, de maïs, du café soluble et en capsule, des biscottes, des fruits secs, et des lingettes pour bébé, non plus sous marque fabricant, mais sous les MDD « Kollyoum » et « MG J’aime ».

Et ces marques n’auront rien à envier au reste des marques fabricants des différents produits, car elles obéissent aux mêmes spécificités, alimentaires, techniques et d’emballage que les produits de marque fabricants, et plus encore, testés et adoptés par un panel de consommateurs tunisiens, qui en définit même la composition à exiger du fabricant.

Toujours moins cher, pour défendre le pouvoir d’achat

Selon Ali Ayaridirecteur marketing chez MG, le magasin général« lance des appels d’offres aux industriels fabricants, pour le meilleur Sourcing de produit, sur cahiers de charges élaborées sur la base d’études clients faites par MG. Notre choix se fait même après audit des usines, et on peut même chalenger la composition du produit demandé sur la base des attentes du client telles que définies dans notre étude. L’industriel nous envoie alors un échantillon que nous proposons en test pour un panel de consommateurs tunisiens, qui notentle produit à propos de différents critères multi-sensoriels. Et ce sont les consommateurs testeurs qui décident si tel produit passe ou ne passe pas les différents examens auxquels ils sont soumis. Et on peut même demander de changer la composition du produit, selon les critères définis par le panel de consommateurs tunisiens, pour que le produit réponde à toutes leurs exigences, gustatives, et de sécurité par exemple ». Et c’est tout ce long processus, qui détermine, si le MDD est classé « KollYoum » en 1er prix, ou le moins cher de la catégorie par rapport à tous les produits de la catégorie, vendus par MG. Ensuite, « MG Jaime » est le « Cœur de gamme », ou moyenne gamme, accessible pour toutes les bourses, puisqu’il est le moins cher de tous les articles cœur de gamme.

Et Ayari d’indiquer que « une étude est ensuite faite sur tout le territoire tunisien, pour connaitre si le produit MDD, est attractif, s’il est à son goût, et s’il est prêt à l’acheter, ce qui donne le classement de « Elu produit MDD de l’année ». Ce produit est ensuite distribué à un panel de consommateurs. Le dépouillement sur les avis à propos du produit testé, décide ensuite si le produit sera ou non achalandé chez MG.

Cette prestigieuse distinction qui récompense les produits les plus innovants en Tunisie démontre l’excellence de la qualité des process (études client, test panel, audit et assurance qualité) et témoigne de la connexion entre les consommateurs tunisiens et les marques MDD du Groupe Magasin Général.

Selon l’équipe MG,« ce travail était le fruit d’une belle collaboration avec ses partenaires, auxquels elle a adressé un grand remerciement durant la cérémonie de remise des trophées ainsi qu’à ses collaborateurs et ses clients ».

Commentant de son côté cette nouvelle distinction, Fahd Chaouch DG du groupe MG se dit « ravi que nos clients aient exprimé leur soutien à nos marques « KollYoum » et « Mg j’aime ». Cette reconnaissance est une source de fierté pour nous, cela témoigne de l’engagement et de la détermination de nos équipes, de nos partenaires et de nos chers industriels tunisiens. Cette récompense nous encourage à continuer à nous améliorer et à offrir des produits de qualité à des prix imbattables ».