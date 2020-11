Huile d’olive: La Tunisie remporte deux prix au concours  » Mario Solinas 2020 « 

La Tunisie vient de remporter deux prix pour la qualité de son huile extra vierge, au Concours international d’huiles d’olive vierges extra, du Conseil oléicole international » Mario Solinas 2020 « , auquel ont participé 157 huiles des pays membres et non membres.

La cérémonie des prix s’est déroulée par visioconférence dans le cadre des célébrations du premier anniversaire de la création de la Journée mondiale de l’olivier par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), selon le conseil. Ce Concours vise à sélectionner parmi les huiles d’olive vierges extra participantes celles présentant les meilleures caractéristiques organoleptiques.Cette année, les huiles ont été classées dans l’une des cinq catégories suivantes : robuste, fruité vert moyen et délicat, fruité mûr et l’huile d’olive extra vierge de l’hémisphère sud.La Tunisie a été honorée à travers les opérateurs suivants : L’Huilerie Bechir Jarraya à Mateur (Mûr) qui a obtenu le deuxième prix et Olivko à Tunis (Mûr) qui a remporté le troisième Prix.La Compagnie Générale des Industries Alimentaires à Sousse (Vert léger) et le Domaine Fendri à Sfax (Mûr) figurent parmi les finalistes